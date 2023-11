Höchstes Holz-Hochhaus der Welt: C6 in South Perth City

Es wird das höchste Holz-Hochhaus der Welt: Das Bauprojekt mit dem unspektakulären Namen C6 hat kürzlich die nötigen Bewilligungen der australischen Regierung bekommen. Gebaut wird es von Grange Development, einem australischen Projektentwickler.

Das Spezielle an diesem Hochhaus: Es besteht zu 42 Prozent aus Holz. Grange Development

Das Hochhaus, das in South Perth City entsteht, wird zu 42 Prozent aus Holz bestehen, verstärkt mit einem Betonkern. Damit soll es eine Höhe von 191 Metern auf 50 Stockwerken erreichen. Zum Vergleich: Das derzeit höchste Holzhaus, das Ascent Building in Wisconsin, ist nur etwas mehr als 86 Meter hoch, ein geplantes Bauprojekt in Winterthur soll auf 100 Meter Höhe kommen.

Baubeginn noch nicht bekannt

Australien hat noch ein weiteres Holz-Hochhaus, das sich bereits in der Bauphase befindet: Das Hauptquartier für Softwareentwickler Atlassian entsteht aktuell in Sydney. Mit einer geplanten Endhöhe von 182 Metern ist es zwar kleiner als C6, aber wohl auch früher fertig: Aktuell gibt es nämlich noch keine Informationen dazu, wann C6 fertiggestellt wird. Das Holzhaus in Sydney wird sich den Titel «höchstes Holzhaus der Welt» also wohl für einige Monate oder Jahre sichern können, bis C6 aufgeholt hat.

Der Direktor bei Entwickler Grange Development erklärt, warum Holz als Hauptmaterial gewählt wurde: «Wir können keinen Beton anpflanzen.» Grange Development Nachhaltigkeit wird bei diesem Bauprojekt gross geschrieben. Grange Development Die künftigen Bewohnenden sollen auch Zugang zu Teslas haben, die gewissermassen zum Haus gehören. Grange Development

James Dibble, Direktor bei Entwickler Grange Development, erklärt in der Baueingabe an die Behörden, warum Holz als Hauptmaterial gewählt wurde: «Wir können keinen Beton anpflanzen. Deswegen soll C6 eine Hybrid-Bauweise nutzen, um die CO2-Belastung in unserer Umwelt auszugleichen.»

Nicht nur der Bauprozess soll möglichst nachhaltig sein, im Wolkenkratzer sind auch Gärten und eine begrünte Dachterrasse geplant – ausserdem soll jede der 200 Wohnungen im Block Zugang zu 80 Teslas Model 3 haben, was den zukünftigen ökologischen Fussabdruck der Bewohnenden senken soll.