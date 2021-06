630 Meter in der Höhe : Höchstes Hotel der Welt in Shanghai eröffnet

Im «J Hotel» in Shanghai kann man ab sofort in 630 Metern Höhe übernachten. Damit ist es das höchste Hotel der Welt.

Es befindet sich in den obersten der 128 Etagen des Shanghai Towers.

Es befindet sich in einer Höhe von 630 Metern.

Das höchste Hotel der Welt ist in Shanghai.

In der chinesischen Metropole Shanghai ist das höchste Hotel der Welt eröffnet worden. Das «J Hotel» bietet in einer Höhe von bis zu rund 630 Metern Zimmer an.