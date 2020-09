«Politisch motivierter Angriff» : Höchstes US-Gericht pfeift Trump wegen Post-Plänen zurück

US-Präsident Donald Trump erliess im Juli Vorschriften, die fürs amerikanische Postsystem weitreichende Konsequenzen haben. Trumps Gegner befürchteten einen politisch motivierten Angriff auf die Post – und bekamen nun vor Gericht Recht.

Ein US-Bundesgericht stoppt die im Juli angeordneten Betriebsänderungen bei der US-Post vorläufig, nachdem mehrere Bundesstaaten vor negativen Auswirkungen auf die Präsidentenwahl gewarnt haben. Bezirksrichter Stanley Bastian erliess am Donnerstag in Yakima eine entsprechende einstweilige Verfügung in dem Fall, der sich gegen Präsident Donald Trump, Post-Chef Louis DeJoy und die Bundespost selbst richtet.