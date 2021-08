Jede dritte Corona-Neuinfektion - Höchststand in Zürich – Rückkehrende bringen Corona in die Schweiz

Deshalb wird empfohlen, dass sich Einreisende vor der Rückkehr in die Schule oder den Arbeitsplatz testen lassen.

In den Kantonen Zürich und Aargau ist rund ein Drittel der Corona-Neuinfektionen auf Rückreisende aus den Ferien zurückzuführen. (Symbolbild)

Eine grosse Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Kantonen Aargau und Zürich sind auf Ferienrückkehrende zurückzuführen.

Erstmals seit Mitte Mai verzeichnete der Kanton Aargau am 3. August mehr als hundert neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. «Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen auch im

Kanton Aargau stark an», heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung. Auch die Spitaleinweisungen seien wieder zunehmend.