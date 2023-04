Psychiatrie Baselland: Höchststand – so viele psychisch kranke Kinder und Jugendliche gabs noch nie

Die Krisenstation für junge Erwachsene in Liestal wurde aus der Erwachsenenpsychiatrie herausgelöst und in eine eigenständige kinder- und jugendpsychiatrische Akutstation umgewandelt.

4161 Kinder und Jugendliche wurden aufgrund ihrer psychischen Erkrankung 2022 in der Psychiatrie Baselland behandelt.

Immer mehr Kinder und Jugendliche erkranken an psychischen Problemen, das hat sich durch Corona noch verstärkt.

Die Psychiatrie Baselland bietet neue ambulante Angebote an, darunter auch eine Eltern-Gruppe.

Im Jahr 2022 stieg die Zahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischer Erkrankung, die sich in der Psychiatrie Baselland behandeln liessen, deutlich an.

Im letzten Jahr sei die Zahl der behandelten Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Psychiatrie Baselland auf 14’547 gestiegen, das seien 10,8 Prozent mehr als im Jahr davor, teilte die Psychiatrie Baselland in einer Medienmitteilung vom Mittwoch mit. Erschreckend: Bei den Kindern und Jugendlichen ist die Zunahme mit 12,1 Prozent sogar noch grösser.

4161 Kinder und Jugendliche wurden im vergangenen Jahr in der Psychiatrie Baselland behandelt: ein neuer Höchstwert. Im Vorjahr waren es noch 3711. «Anders als bei Erwachsenen erkranken mehr Kinder an einer psychischen Erkrankung», erklärt Barbara Schunk, CEO der Psychiatrie Baselland. Bei den Erwachsenen steige die Behandlungszahl aus einem anderen Grund. Es würden sich mehr Menschen getrauen, sich in der Psychiatrie Hilfe zu holen, interpretiert Schunk.