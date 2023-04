Toter Obdachloser in Zürich: Frank Urbaniok über die Beweggründe des Täters.

1 / 3 Gerichtspsychiater Frank Urbaniok über die brutale Tat im September 2021 in Zürich. Tamedia AG/Urs Jaudas Damals tötete ein 20-Jähriger einen 66-jährigen Obdachlosen im Zürcher Kreis 9. Tamedia AG/Ela Çelik Urbaniok sagt: «Beim Täter liegt höchstwahrscheinlich eine persönlichkeitsbedingte Gewaltbereitschaft vor.» Tamedia AG/Urs Jaudas

Darum gehts Im September 2021 tötete ein damals 20-Jähriger einen Obdachlosen.

Am Mittwoch steht der junge Mann vor Gericht.

Gerichtspsychiater Frank Urbaniok erklärt, wie ein solcher Täter tickt und welche Geschehnisse einen Menschen zu einer solchen Tat verleiten.

Es war ein Fall, der für Entsetzen sorgte: Anfang September 2021 tötete ein damals 20-Jähriger den 66-jährigen R.*. R. war obdachlos und im Zürcher Kreis 9 bekannt. Der Täter, ein junger Schweizer, wurde unmittelbar nach der Tat vor Ort von der Polizei festgenommen. Seither sitzt er in Haft.

Die überaus hohe Gewaltbereitschaft, welche von einer solch jungen Person ausgeht, wirft Fragen auf. Gerichtspsychiater Frank Urbaniok hilft, das Verhalten einer solchen Person einzuordnen.

Herr Urbaniok. Das junge Alter des Angeklagten lässt aufhorchen. Weshalb ist ein junger Mann zu solchen Gewalttaten bereit?

Frank Urbaniok: Da ich den Fall nicht näher kenne, kann ich für diese und folgende Fragen keine sicheren Aussagen machen. Was bei dieser Person aber mit höchster Wahrscheinlichkeit vorliegen muss, ist eine persönlichkeitsbedingte Gewaltbereitschaft. In Extremfällen kann so etwas sehr früh in der Persönlichkeit angelegt sein oder zum Beispiel durch Gewalterfahrungen in der Kindheit geprägt werden. In den meisten Fällen handelt es sich aber um eine Mischform. Anders als früher behauptet, sind Babys kein unbeschriebenes Blatt, sondern haben schon einen eigenen Charakter. Die weitere Entwicklung ist dann eine Wechselwirkung zwischen dieser Grunddisposition und der Umwelt. Wenn sich dadurch eine persönlichkeitsbedingte Gewaltbereitschaft verfestigt, dann werden diese Menschen oft schon im frühen Jugendalter auf- oder sogar straffällig.

Der Angriff auf R. erfolgte ohne einen nachvollziehbaren Grund. Gibt es trotzdem ein Motiv?

Jede Tat hat ein Motiv – auch diese. Aber ob es ein Motiv ist, das für normale Menschen nachvollziehbar ist, ist eine andere Frage. Ob eine Person eine Tat begeht, hängt immer mit deren Wahrnehmung, Gefühlen und Gedanken zusammen. Je nachdem, wie der Täter diese bewertet, kann ihm die Tat in seiner «Welt» legitim beziehungsweise psychisch attraktiv erscheinen.

Aus der Anklageschrift geht nicht hervor, ob der Angeklagte psychisch krank ist. Inwiefern kann eine psychische Erkrankung ein Auslöser für so eine Tat sein?

Es liegt nahe, sich in diesem Fall diese Frage zu stellen. Wie bereits erwähnt, vermute ich, dass es sich bei dem Angeklagten um eine Person mit persönlichkeitsbedingter Gewaltbereitschaft handelt – so gesprochen von einem Persönlichkeitstäter. Hier ist es wichtig, klarzustellen: Die meisten Persönlichkeitstäter leiden aber nicht an einer psychischen Krankheit, sondern haben sogenannte Risikoeigenschaften, unabhängig von einer psychischen Krankheit. Und selbst wenn, dann ist deren psychische Krankheit nicht per se der Grund, warum sie oder er eine Straftat begeht. So ist deshalb auch zu betonen, dass umgekehrt viele psychisch kranke Menschen nicht gefährlich sind.

Der Angeklagte hat seine Handlungen gefilmt und später ins Internet gestellt. Wieso macht eine Person so etwas?

Der Angeklagte zeigt in seinem Verhalten, dass er Gewalt in und ausserhalb der Situation «gut» findet: Begonnen damit, dass er selbst Gewaltdarstellungen konsumiert. Die Tatsache, dass er sich bei seinem Gewaltexzess filmt und die Aufnahmen dann teilte, deutet zudem darauf hin, dass diese Person in irgendeiner Form ein positives Verhältnis zu Gewalt hat.

Können Täterinnen oder Täter, welche so «ticken», überhaupt noch therapiert werden?

Es kommt immer darauf an, ob die Person sich einer Therapie unterziehen will und dazu auch fähig ist – und das über längere Zeit. Es gibt diverse Möglichkeiten, gefährliche Straftäterinnen und -täter zu therapieren, angewendet wird dabei eine deliktorientierte Therapie. Dafür muss die Psychiaterin oder der Psychiater die Risikoeigenschaften der Täterin oder des Täters genau kennen. In der Therapie geht es dann vor allem um die Tat und den Zusammenhang der Tat mit dem Risikoprofil des Täters oder der Täterin. Die beschuldigte Person muss erkennen, dass ihre Tat schlimm war und zum Beispiel lernen, Gewaltfantasien zu steuern und unter Kontrolle zu bringen.

Wie erfolgversprechend ist eine solche Therapie?

Das ist von Fall zu Fall individuell. In den meisten Fällen kann eine deutliche Verminderung des Rückfallrisikos erreicht werden. Doch gibt es auch sehr gefährliche Menschen, die nicht therapierbar sind. Ob ein Täter aber überhaupt therapiert wird oder ohne Behandlung seine Strafe absitzen soll oder sogar verwahrt wird, entscheidet das Gericht.