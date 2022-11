Höhenrekord für die Eruptionswolke des Tonga-Vulkans

Hunga Tonga-Hunga Ha’apai : Diese Vulkanwolke stellte einen Weltrekord auf

Der Untersee-Vulkan war Mitte Januar ausgebrochen und hatte eine gigantische Wolke aus Asche und Gas kilometerweit in die Höhe geschleudert. Die Forschungsarbeit wurde in der Fachzeitschrift «Science» veröffentlicht.

Drei Wettersatelliten brachten Klarheit zum Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai

Die kolossale Eruption löste Tsunami-Wellen aus, die selbst in Japan, Alaska und Südamerika (siehe Video oben) noch an die Küsten schwappten. Nach dem Ausbruch gab es tagelang kaum Informationen aus dem polynesischen Inselstaat, der 2300 Kilometer nordöstlich von Neuseeland liegt. Das Königreich mit 107’000 Einwohnern war mit einer dicken Ascheschicht bedeckt, die auch das Trinkwasser verschmutzte. Der Hunga Tonga-Hunga Ha’apai liegt nur 65 Kilometer nördlich von Tongas Hauptstadt Nuku’alofa unter der Meeresoberfläche.

Höhe der Wolke des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai deutlich nach oben korrigiert

Demnach erreichte die Wolke an ihrer höchsten Ausdehnung eine Höhe von 57 Kilometern. «Dies ist deutlich höher als die bisherigen Rekordhalter», so die Forschenden. Die bisher höchste bekannte Eruptionssäule, die mit Satelliten vermessen wurde, hatte 1991 der Vulkan Pinatubo auf den Philippinen in die Luft geworfen (siehe Bildstrecke). Sie habe eine Höhe von 40 Kilometern erreicht, hiess es. Die Wolke des El Chichón in Mexiko stieg 1982 etwa 31 Kilometer in die Höhe.