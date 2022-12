Höhere Mieten, teure Hypotheken, tiefere Inflation – so wird 2023

In Genf (Bild) und Zürich liege die Leerstandsquote für Wohnungen schon jetzt unter ein Prozent, so Lombard Odier.

Laut Lombard Odier werden erschwingliche Wohnimmobilien nächstes Jahr in ganz Europa knapp.

Das Jahr 2022 dürfte vielen Menschen in der Schweiz in schlechter Erinnerung bleiben.

2022 ging es in der Wirtschaft drunter und drüber: Die Inflation hat neue Höchststände erreicht, die Industrie kämpft mit Lieferkettenproblemen und der Bund steuert auf einen Milliardenverlust zu. Ausserdem haben die teure Energie und der Fachkräftemangel dazu geführt, dass nun einige Schweizer KMU vor dem Aus stehen.

Inflation geht zurück

«Die Inflation hat ihren Höhepunkt überschritten», sagt die Credit Suisse (CS) in ihrer neuesten Prognose. Sie geht davon aus, dass die Teuerung in der Schweiz 2023 auf rund 1,5 Prozent sinken wird.

Zuwanderung stützt Konsum

Die CS rechnet damit, dass der Arbeitskräftemangel weiter zu einer hohen Zuwanderung in die Schweiz führt: 2022 soll die Nettozuwanderung 75'000 Personen betragen, 2023 rund 70’000 Personen. Die Migration bleibe so «ein bedeutender Treiber des Konsumwachstums», sagt die Bank.

Arbeitslosigkeit bleibt tief

Die CS geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in der Schweiz 2023 mit rund 2,2 Prozent tief bleibt. «Und weil die Anzahl der Beschäftigten zunimmt und die Löhne im Durchschnitt um 2,3 Prozent erhöht werden, steigen die Einkommen der Haushalte stärker als die Preise», prognostiziert die Bank.

Wirtschaftswachstum schwächt sich ab

Für die Industrie ist die CS skeptisch: Wegen der kommenden Rezession in der Eurozone müssten die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie sowie die Chemiebranche mit einer geringeren Nachfrage aus dem Ausland rechnen. Nur bei den Pharmaexporten seien kurzfristig keine Veränderungen zu erwarten.

Industrie büsst an Schwung ein

Wohnungsmieten steigen

Die Schweizer Bankengruppe Lombard Odier geht davon aus, dass die Wohnungsmieten in der Schweiz 2023 um drei bis fünf Prozent steigen werden. Die Zürcher Kantonalbank rechnet gar damit, dass die Wohnungsmieten in der Schweiz bis 2027 um 15 Prozent in die Höhe schnellen.