«Gerechtigkeitsinitiative»: Höhere Steuerabzüge für Krankenkassenprämien – Zürich stimmt ab

Eine SVP-Initiative will, dass die Zürcher Bevölkerung höhere Steuerabzüge bei den Krankenkassenprämien vornehmen kann.

Zudem sollen diese automatisch an die Prämienentwicklung angeglichen werden.

Die «Gerechtigkeits-Initiative» der SVP will die steuerlichen Abzüge für die Krankenversicherungsprämien erhöhen.

Mit der sogenannten «Gerechtigkeits-Initiative» will die SVP, dass die Zürcherinnen und Zürcher höhere Steuerabzüge für ihre Krankenkassenprämien vornehmen können. Der Kantons- und Regierungsrat lehnen die Vorlage ab und haben einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Darin vorgesehen sind zwar auch höhere Abzüge, nicht aber in dem Ausmass, wie es die Initiantinnen und Initianten fordern. Am 27. November wird darüber abgestimmt.