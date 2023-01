Höhere Steuern und Sparmassnahmen: Das bedeutet der 132-Milliarden-Rekordverlust der SNB

Die SNB meldete am Montag einen Verlust in Höhe von 132 Milliarden Franken.

Wieso verzeichnet die SNB einen Verlust?

Wie die SNB am Montag mitteilte, geht der hohe Verlust vor allem auf Fremdwährungspositionen zurück. «Der Ausfall ist unerfreulich, aber nicht überraschend», sagt Peter Mischler, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren. Die Entwicklung auf den Finanzmärkten und die Quartalsergebnisse der SNB hätten schon darauf hingedeutet. Bereits in den ersten drei Quartalen wurden Verluste von 32,8 Milliarden, 62,4 Milliarden und 47,2 Milliarden ausgewiesen.

Wie gehen die Kantone damit um?

Was heisst das für den Bund?

Was bedeutet der Verlust für die Bevölkerung?

«Fällt das SNB-Geld weg, gibt es Löcher im Budget von Bund und Kantonen», sagt Matthias Geissbühler, Anlagechef bei Raiffeisen Schweiz. Kantonen, die es trotz der schlechten Quartalszahlen der SNB im Herbst verpasst haben, das Budget ohne Zustupf zu planen, fehle nun das Geld. «Sie werden nun Schulden anhäufen. Damit verschiebt sich das Geldproblem aber nur und löst es nicht», so Geissbühler. Um die Finanzlücke zu schliessen, könnten Sparmassnahmen drohen. Davon betroffen wären unter anderem Bauprojekte. «Die Sanierungen von Strassen oder Investitionen in die Infrastruktur könnten aus Kostengründen aufgeschoben werden. Im schlimmsten Fall drohen auch beim Personal Einsparungen», sagt Geissbühler. Auch Steuererhöhungen seien möglich, um die Kosten zu decken, insbesondere in den Kantonen Bern, Zürich und Luzern, die fest mit einer Ausschüttung gerechnet hatten. Da die Börsenlage schwierig sei, könnten die SNB-Ausschüttungen auch in den nächsten Jahren ausbleiben. «Selbst wenn die SNB Gewinn erzielt, werden sie zuerst die eigenen Reserven wieder auffüllen, denn diese sind mehr als aufgebraucht», so der Anlagechef.