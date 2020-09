Der Wert der Ems-Chemie an der Börse ist seit Anfang Jahr auf 19,5 Milliarden Franken gestiegen.

3,8 Milliarden Franken: So viel Wert haben die Firmen der Familie Blocher seit Anfang Jahr zugelegt. Die Ems-Chemie, die von Christoph Blochers Tochter Magdalena Martullo-Blocher geführt wird, konnte ihren Börsenwert in der Corona-Zeit auf 19,5 Milliarden Franken steigern, das sind 30 Prozent mehr als Anfang Jahr. Laut «SonntagsZeitung» kommt hinzu, dass die Ems auch dieses Jahr eine Dividende von 20 Franken je Aktie ausbezahlt hat, was für die Familie einen Zustupf von 320 Millionen Franken bedeutet.