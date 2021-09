Regelmässige Einnahme von Antibiotika kann Darmkrebs-Risiko begünstigen

Die häufige Einnahme von Antibiotika kann das Risiko für Darmkrebs erhöhen. Forschende um Sophia Harlid von der schwedischen Universität Umeå berichten im «Journal of the National Cancer Institute» von einem «eindeutigen Zusammenhang». Demnach haben Personen, die regelmässig und über lange Zeit Antibiotika einnehmen, ein leicht erhöhtes Risiko, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre an Darmkrebs zu erkranken. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, dass die Auswirkungen von Antibiotika auf das sogenannte Mikrobiom des Darms dafür verantwortlich ist (siehe Box).

Als Mikrobiom bezeichnet man die Gemeinschaft aller Mikroorganismen – etwa Bakterien, Viren und Pilze – die in Menschen, Tieren, aber auch Pflanzen vorkommen. Bei den Menschen ist ein Mikrobiom unter anderem in der Darmschleimhaut zu finden. Ist sie gesund, wird sie von vielen verschiedenen Bakterienstämmen besiedelt. Man spricht in diesem Fall von der Darmflora. Diese spielt eine wichtige Rolle für das Immunsystem. Antibiotika können die Darmflora schädigen. Das kann zu Durchfallerkrankungen, Entzündungen – und wie die Studie zeigt – auch zu Dickdarmkrebs führen.

«Die Ergebnisse zeigen, dass es viele Gründe gibt, mit Antibiotika vorsichtig umzugehen», so das Fazit der Studienautorinnen und -autoren. Ihr Vorschlag: «Während eine Antibiotikatherapie in vielen Fällen notwendig ist und Leben rettet, sollte man bei weniger schwerwiegenden Erkrankungen, die auch von alleine heilen, zurückhaltend sein», so Harlid in einer Mitteilung. Schliesslich gelte es zu verhindern, dass Bakterien Resistenzen bilden und – wie die Studie nun zeigt – auch das Krebsrisiko der betroffenen Patientinnen und Patienten möglichst klein zu halten.