«Höhle der Löwen»-Investorin Anja Graf bangt nach Autounfall in Rumänien um ihren Ex-Freund

Am Dienstag kam in Rumänien ein Mercedes mit Schweizer Kennzeichen von der Strasse ab und verunfallte.

Er selbst liegt im Spital, wurde operiert und befindet sich jetzt in einem stabilen Zustand. Die «Höhle der Löwen»-Investorin ist derweil an seiner Seite.

Am Dienstag ereignete sich auf einer Strecke zwischen den rumänischen Ortschaften Dobresti und Topoloveni laut örtlichen Medien ein tragisches Unglück: Ein Auto mit Schweizer Kennzeichen kam von der Strasse ab, krachte in einen Pfosten, woraufhin es in einen Baum geschleudert wurde und schliesslich völlig demoliert in einem Strassengraben landete. Der Beifahrer, ein 19-jähriger Rumäne, starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeuglenker Alex E. hingegen musste aufgrund der schweren Verletzungen gemäss der Zeitung «Ziarul Argesul» nach Bukarest in eine Spezialklinik gebracht werden.