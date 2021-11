Brasilien : Höhlendach stürzt ein – 9 Feuerwehrleute tot

Eine Feuerwehrübung endete in einer Tragödie: In Altinópolis im brasilianischen Bundesstaat São Paulo, das für seine Höhlen bekannt ist, wurden mehrere Feuerwehrleute bei lebendigem Leibe begraben.

Insgesamt nahmen 26 Feuerwehrleute an der Übung teil.

Das Unglück ereignete sich in einem Gebiet, das für seine Höhlen bei Touristen sehr beliebt ist.

Am Sonntagabend wurden in Brasilien neun Feuerwehrleute verschüttet, als ein Höhlendach einstürzte.

Beim Einsturz einer Höhle in Brasilien sind neun Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr des Bundesstaates São Paulo am Sonntag auf Twitter mitteilte, konnte ein Mensch gerettet werden. Es gebe keine weiteren Opfer vor Ort. Zuvor hatten die Rettungskräfte noch nach Kollegen gesucht, die in der Höhle verschüttet worden waren.