Mordprozess Bruggerberg: Beschuldigter weigert sich, in Gerichtssaal zurückzukommen

Der Beschuldigte verlangt, den Gerichtssaal verlassen zu können, da er eine Pause brauche. Dies wird ihm gewährt, nachher will er aber aus der Zelle nicht mehr in den Gerichtssaal zurück. Der Vorsitzende und sein Verteidiger gehen zu ihm und nach einem zehnminütigen Gespräch kommen die beiden wieder in den Gerichtssaal zurück – ohne den Beschuldigten. «Er macht Angstzustände geltend», sagt der Vorsitzende, «er könne wegen des grossen Publikumsandrangs keine Aussagen machen.» Der Beschuldigte kann vorerst draussen bleiben, da er erst am Nachmittag befragt wird. Der Prozess geht mit der Befragung eines Zeugen weiter. Dieser ist zusammen mit dem Beschuldigten in ein Büro einer psychiatrischen Klinik im Kanton Aargau eingebrochen, sie haben dabei 300 Franken, einen Kaffeesack und eine Gärtnerjacke gestohlen.