Jetzt bloss kein Fehltritt

Hölle? Angst? – «Ich habe Spass gehabt»

Ungesichert über den felsigen Grat: Der deutsche Extremsportler Anton Palzer sorgt mit einem Rekordlauf über einen spektakulären Gipfel für Aufsehen.

Anton Palzer ist einer, dem es der Berg besonders angetan hat. Der 27-jährige Deutsche ist mit Blick auf den Watzmann aufgewachsen und steigt regelmässig auf seinen Hausberg hoch. Mehrfach hat er seinen eigenen Rekord der Überschreitung gesteigert. Und nun ist es ihm Ende Juni erstmals gelungen, den Berg in weniger als drei Stunden zu überqueren. Genau 2 Stunden 47 Minuten und 8 Sekunden benötigte er für die Spitzenleistung über 23 Kilometer mit insgesamt 2300 Höhenmetern und Kletterpassagen im zweiten Schwierigkeitsgrad.

Besonders eine Passage seiner Höhenhatz geht nun in den sozialen Netzwerken viral, seitdem sein Sponsor das Video der Überkopfkamera seines Begleiters Philipp Reiter veröffentlicht hat. Es zeigt, wie die beiden Läufer zwischen zwei Gipfeln über den felsigen und schmalen Grat des Watzmanns rennen. Ungesichert freilich – links und rechts von ihnen geht es fast senkrecht runter. «Hölle, Alter!», kommentiert ein User auf Twitter.

Palzer selbst sieht seine kühne Leistung gelassener. In Schwierigkeiten kam er nach eigenen Angaben nicht, «es gab nie eine Situation, in der es kritisch war», sagte er hinterher. Er fügte sogar an: «Ich habe wirklich Spass gehabt.» (wie)