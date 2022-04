Schlacht um Mariupol: «Hölle auf Erden» – ukrainischer Kommandant bittet in Appell um Hilfe

Sergej Wolyna, nach eigenen Angaben Kommandant einer Marinebrigade, bittet in einem Facebook-Post um internationale Hilfe für die in Mariupol eingeschlossenen Menschen.

Nun bittet ein ukrainischer Kommandant in einem offenen Brief um Hilfe für die Menschen vor Ort.

Der ukrainische Kommandant Sergej Wolyna hat auf Facebook einen Hilferuf veröffentlicht, in dem er um Unterstützung für die in Mariupol eingeschlossenen ukrainischen Truppen und Zivilisten bittet. Seit über 50 Tagen würden die Verteidiger die Stadt gegen Bombardements, Raketenangriffe und Vorstösse der gegnerischen Bodentruppen schützen, schreibt Wolyna, der nach eigenen Angaben die 36. Marinebrigade der ukrainischen Armee kommandiert.

«Hunderttausende zivile Geiseln»

In seinem Appell bittet Wolyna nebst einer sicheren Evakuation der derzeit vor Ort eingeschlossenen Zivilisten auch um medizinische Güter. «Jeden Tag sterben Verwundete qualvoll, weil Dinge wie Medikamente, Desinfektions- oder Narkosemittel schon vor langer Zeit ausgegangen sind», so Wolyna. Nebst den täglichen Gefechten mit den russischen Besatzern müssten sich seine Leute auch noch um über 1000 Zivilisten kümmern, die in der Stadt festsitzen. In einem Brief an Papst Franziskus beschreibt Wolyna Mariupol als «die Hölle auf Erden» und bittet das Oberhaupt der katholischen Kirche um Hilfe.