Baselland: Mehrere Unfälle mit Alkohol übers Wochenende

Der Lenker des grauen Ford Fiesta knallte in Hölstein am Samstagabend in einen stehenden Lieferwagen. Der 29-Jährige hatte schon zu tief ins Glas geschaut.

Alkohol war am Wochenende bei zwei Unfällen im Kanton Baselland im Spiel. In beiden Fällen hatten die Verursachenden Glück, dass weder sie noch Dritte verletzt worden sind. So krachte am Samstagabend kurz nach 18.30 Uhr in Hölstein ein 29-Jähriger in seinem grauen Ford Fiesta auf der Hauptstrasse beim Bahnhof in einen weissen Lieferwagen, der vor dem Fussgängerstreifen angehalten hatte. Durch die Auffahrkollision wurde der Lieferwagen zwei Meter nach vorne in Richtung Fussgängerstreifen geschoben.