«Vertreibungsaktion der Stadt»: Höngger gehen gegen Parkplatzabbau im Quartier auf die Barrikaden

Leidtragende sind autofahrende Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher, die auf die Parkplätze in den blauen Zonen angewiesen sind. Auch in Höngg sollen 219 Parkplätze in der blauen Zone der Velovorzugsroute zum Opfer fallen: Alle 107 Parkplätze an der Riedhofstrasse, alle 32 im Sydefädeli und 80 der bisher 114 Parkplätze an der Ackersteinstrasse. Anstelle sind 36 neue Veloparkplätze geplant.