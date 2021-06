Nati-Captain Granit Xhaka - «Höre ich auf mit Fussball, dann wird Social Media geschlossen»

Morddrohungen, Rassismus, purer Hass – kaum ein Nati-Spieler wird in den sozialen Medien derart angefeindet wie Captain Granit Xhaka. Etwa nachdem er im Dezember 2020 eine Rote Karte sah, als er einen Burnley-Spieler am Hals gepackt und Arsenal anschliessend das Spiel verloren hatte. Eine Untersuchung der britischen Firma Signify berechnete anschliessend, dass Xhaka alleine im Dezember 1274 beleidigende Nachrichten in den sozialen Medien erhalten hat. Bereits im Januar reagierte Xhaka mit einem grossen Interview im «Guardian» . Der Arsenal-Star sagte: «Es muss ganz klare Grenzen geben für Kritik. Wenn meine Tochter oder meine Frau angefeindet werden, dann geht das zu weit. Kritisiert den Spieler, aber lasst seine Familie aus dem Spiel.»

Auch im Nati-Trainingslager vor der Europameisterschaft ist Xhakas Social-Media-Auftritt Thema im Gespräch mit Journalisten. «Es gibt immer noch Fans oder Leute, die viel Negatives schreiben, aber ich versuche so wenig wie möglich zu lesen. Es interessiert mich mittlerweile auch nicht mehr, was die Leute über mich denken», so der 28-Jährige. Die Leute, die ihn kennen würden, wissen, dass er immer alles gebe für seinen Club. «Das habe ich bei Arsenal immer gemacht, bei Gladbach, bei Basel und in der Nati.» Es sei halt einfach und bequem, auf Social Media andere Leute zu beleidigen, statt es einem ins Gesicht zu sagen. «Leider gehört das im Jahr 2021 mittlerweile dazu. Ich hoffe aber, dass da irgendwann mal etwas geändert wird, damit das aufhört», so der Nati-Captain.