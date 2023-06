Mollis: Mann (74) fällt Hörgerät runter dann prallt er gegen Leitplanke

Auf der A3 in Mollis ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall. Ursache war ein Hörgerät, das dem 74-Jährigen auf dem Boden fiel. Statistiken zeigen, dass Ablenkungen aller Art die häufigste Unfallursache sind.

1 / 2 Auf der A3 in Mollis prallte ein 74-Jähriger gegen die Leitplanke. Er verlor die Kontrolle über sein Auto, als er sein Hörgerät aufnehmen wollte. Kapo GL Am Auto entstand Totalschaden. Weiter wurde die Leitplanke beschädigt. Kapo GL

Ein 74-jähriger Autofahrer war am Donnerstag, um 16.15 Uhr, in Fahrtrichtung Zürich unterwegs als ihm sein Hörgerät in den Fussraum fiel. Beim Versuch, es aufzuheben, verlor der 74-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Es prallte gegen die rechte Leitplanke und kam total beschädigt auf dem Pannenstreifen zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Dadurch entstand hoher Schaden. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf über zehntausend Franken. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen – der Verkehr musste einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Ablenkung als häufigste Unfallursache

«Ablenkung ist eine der häufigeren Unfallursachen», so Daniel Menzi, Mediensprecher der Kantonspolizei Glarus. Dabei spiele es keine Rolle, welche Art von Ablenkung: «Egal, ob etwas runterfällt, jemand am Handy eine Nachricht schreibt oder das Navigationsgerät bedient wird», erklärt Menzi weiter. Laut Beratungsstelle für Unfallverhütung ist Ablenkung sogar die Unfallursache Nummer eins.

1 / 2 Weil dem 23-Jährigen eine Fliege in Gesicht flog, schloss er kurz seine Augen. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Auto. Kapo GL Ein Wespenstich löste auf der Autobahn in Liestal einen Unfall aus. Es entstand hoher Sachschaden am Auto, welches abgeschleppt werden musste. Polizei Basel-Landschaft

Fliege und Wespe lösen Unfall aus

Auch Ablenkung durch Insekten kann zu Unfällen führen, wie zwei vergangene Unfälle zeigen. Vor einem Jahr fuhr ein 23-Jähriger von Elm her in Richtung Schwanden GL. Während der Fahrt flog ihm eine Fliege ins Gesicht, weswegen er kurz die Augen schloss. Darauf verlor er die Kontrolle über sein Auto – er prallte gegen die Mauer und anschliessend frontal in die gegenüberliegende Leitplanke.

2017 ereignete sich in Liestal BL ein ähnliches Szenario. Ein Autofahrer wurde am Fuss von einer Wespe gestochen. Der 26-Jährige erschrak dermassen, dass er das Steuer nach rechts riss und in die Leitplanke fuhr.

