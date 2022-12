Aufruf : Hörst du laute Musik und hast du deswegen einen Hörschaden erlitten?

Neben der Nutzung von Kopfhörern wird in der Studie auch der Besuch lauter Konzerte als Risikofaktor genannt. (Symbolbild)

Kopfhörer bergen Risiken, vor allem bei Dauerbeschallung in hoher Lautstärke. Laut einer neuen Studie droht eine Schwerhörigkeitsepidemie. (Symbolbild)

Kopfhörer zum Aufsetzen oder Ins-Ohr-Stecken werden auch in diesem Jahr unter vielen Weihnachtsbäumen liegen. Doch eine neue Studie zeigt: Es droht eine lärmbedingte Schwerhörigkeitsepidemie. Denn viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hören laut Studie täglich mehrere Stunden Musik in einer Lautstärke, die empfohlene Grenzwerte deutlich überschreitet.

Wissenschaftlerinnen von der Medical University of South Carolina warnen deshalb, dass in der Zukunft mehr als eine Milliarde junge Menschen potenziell von Hörverlust bedroht sind. Neben der Nutzung von Kopfhörern wird in der Studie auch der Besuch lauter Konzerte als Risikofaktor genannt. Hörst du regelmässig laute Musik? Hast du einen Gehörschaden erlitten? Dann erzähl uns davon! Deine Angaben werden selbstverständlich anonym behandelt.