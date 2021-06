Nachbefragung - Hört der Klimaschutz beim eigenen Portemonnaie auf?

Andererseits kamen die Massnahmen besonders bei der jungen Bevölkerung schlecht an.

51,6 Prozent Nein zum revidierten CO2-Gesetz: Die SVP triumphiert im Alleingang gegen Bundesrat und die übrigen Parteien. Laut der 20-Minuten-Nachbefragung waren es die 18- bis 34-Jährigen, die im Vergleich am häufigsten gegen die Klimamassnahmen des vorliegenden Gesetzes stimmten: 58 Prozent dieser Altersgruppe lehnten das Gesetz von Simonetta Sommaruga ab. Die über 65-Jährigen stimmten zu 54 Prozent Ja.

FDPler finden Klima weniger drängend

Bei den letzten Wahlen kam es zu einer grünen Welle – doch jetzt stürzte das aus vielen Kreisen als moderat bezeichnete CO2-Gesetz an der Urne knapp ab. Links-grün wählen, aber gegen Flugzeugticket-Abgabe und höhere Benzinpreise, wie geht das zusammen?

Milic analysierte die Abstimmung um das kantonale Aargauer Energiegesetz vom 27. September 2020. Dort wurden die Stimmberechtigten auch nach ihren Motiven gefragt. Im linken Lager gaben einige wenige an, sie hätten Nein eingelegt, weil die Vorlage zu wenig ambitioniert sei – eine Aussage, die laut Nachbefragung beim CO2-Gesetz 45 Prozent der Grünen-Wähler und 29 Prozent der SP-Anhänger nannten.

Klimaschutz, der niemandem weh tut?

Grünen-Chef Balthasar Glättli will das Argument der Kosten, die mit mehr Klimaschutz aufs eigene Portemonnaie schlagen – auch im links-grünen Lager – nun angehen. Die Hauptschuld am Fiasko sieht er jedoch bei den Freisinnigen, die einen Schwenk auf grün gemacht hätten, aber offenbar ihre eigenen Leute nicht hätten überzeugen können, so Glättli.