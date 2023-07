 Familienplanung: «Hört endlich auf mich zu fragen, wann ich Kinder kriege»

Fragst du Verwandte, Bekannte und Freunde nach ihrem Kinderwunsch?

Auf keinen Fall, das geht niemanden etwas an. Es kommt auf die Situation an. Wenn man ein Familienmitglied oder enge Freunde fragt, ist das kein Problem. Ja, es ist schliesslich nur eine Frage. Die Person kann eine Auskunft ja auch verweigern. Ich will nur die Antworten sehen.