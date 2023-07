Löwin in Berlin: So reagiert Twitter auf die Geschichte

In Berlin wurde in der Nacht auf Donnerstag eine frei laufende Raubkatze gesichtet.

Nein, es ist kein verspäteter Aprilscherz – im Berliner Umland soll sich eine Löwin herumtreiben. Passanten berichten, sie hätten das Tier in einem bewaldeten Stück gesehen, wie es ein Wildschwein verfolgt.

Twitter-User nehmen es mit Humor

Die Geschichte ist natürlich ein gefundenes Fressen fürs Netz. Hier häufen sich die Reaktionen zur frei laufenden Löwin. So schreibt Twitter-User Tim Löhrs beispielsweise: «Der einzige Löwe der in Berlin frei rum laufen darf», darunter ein Bild des WM-Maskottchens Goleo, der bei der WM 2006 zur Lachnummer wurde, da er keine Hose trug und einen Fussball namens «Pille» in der Hand hielt.