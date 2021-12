Tötungsdelikt in Rapperswil – «Hörte Stimmen» – Sohn sticht auf Strasse elf Mal auf eigene Mutter ein

1 / 10 Beim Bahnhof Rapperswil kam es im August 2019 zu einem Tötungsdelikt. (Archivbild) News-Scout Ein damals 36-jähriger Mann stach auf seine Mutter ein. News-Scout Die 57-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen. News-Scout

Darum gehts Im Sommer 2019 stach C.B. insgesamt elf Mal mit einem Messer auf seine Mutter ein.

Der Beschuldigte leidet seit Jahren an einer schweren psychischen Erkrankung.

Der Tatbestand der vorsätzlichen Tötung ist zwar erfüllt, C.B. jedoch nicht schuldfähig.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine stationäre therapeutische Massnahme.

In der Nacht vor der Tat stand C.B* bereits unter grosser Spannung und hatte Angst, heisst es in der Anklageschrift des Kreisgerichtes See-Gaster. Deshalb begab er sich am Morgen des 11. August 2019 in das Restaurant in Jona, welches seine Mutter N. B* betrieb. Der Beschuldigte beschrieb, dass er an diesem Morgen laute Stimmen gehört habe. Diese seien aggressiv gewesen, hätten ihm Anweisungen gegeben, ihn beschimpft und bedroht. Er glaubte, dass die Leute ihn und seine Mutter angreifen und entführen würden. Er habe gedacht, dass er sich und seine Mutter befreien müsse.

N.B* erkannte die Unruhe ihres Sohnes und versuchte ihn mit Kartenspielen, Gespräche und einem Spaziergang abzulenken. Zwischenzeitlich hatte sich der Beschuldigte unbemerkt ein Messer mit einer fast 20 Zentimeter langen Klinge in die Gesässtasche gesteckt. Warum er dies tat, konnte er im Nachhinein nicht mehr erklären.

Passanten bedroht

Am späteren Nachmittag verliessen Mutter und Sohn das Restaurant und waren auf dem Weg zur Wohnung von C.B. Am Eingang zur Unterführung beim Bahnhof Rapperswil kam es dann zum Delikt. C.B. stach mit dem Küchenmesser auf seine Mutter ein, wie es weiter in der Anklage heisst. Eine Passantin bemerkte, wie N.B. zu Boden ging und wollte ihre Hilfe anbieten. Als sie sah, dass die Frau sich an den blutenden Hals fasste, lief sie schreiend davon.

Drei weitere Passanten versuchten sich C.B zu nähern, worauf dieser sie anbrüllte. Als einer von ihnen das Handy nahm, um die Polizei zu rufen, trat C.B. mit zwei Schritte auf ihn zu und bedrohte ihn mit dem Messer, worauf dieser die Flucht ergriff. Daraufhin stach der Beschuldigte weitere ein bis zwei Mal auf seine Mutter ein. Zuvor sagte er gemäss den Schilderungen der Staatsanwaltschaft: «Es hat keinen Wert mehr, sie haben mich gesehen». Insgesamt elf Mal habe C.B. auf seine Mutter eingestochen. Er lief dann die Rampe bei der Bahnhofsunterführung hinauf und rief, dass er das habe tun müssen, weil seine Mutter sonst verfolgt worden wäre. Dann schnitt er sich mit dem Messer selbst in den Hals und stach in seine linke Brust ein.

Stationäre Massnahme gefordert

Während die Mutter ihren schweren Verletzungen erlag, genas C.B. nach einer Notoperation von seinen Verletzungen wieder vollständig. Aktuell befindet er sich in der Psychiatrie St. Gallen Nord. Gemäss dem forensisch-psychiatrischen Gutachten leidet der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie sowie an Cannabis- und Arzneimittel-Abhängigkeit. Der Mann, der sich wegen seiner psychischen Erkrankung bereits in Behandlung befand, hatte seine Arzneimittel unregelmässig eingenommen. Zum Zeitpunkt der Tat befand er sich nicht unter Einfluss des ihm verschriebenen Psychopharmakons und erlitt einen psychotischen Schub.

Die Staatsanwaltschaft schreibt in einer Vorladung zur Hauptversammlung, dass C.B. die Tatbestände der vorsätzlichen Tötung und Drohung zwar erfülle, er wegen seiner Schuldunfähigkeit jedoch nicht strafbar sei. Es sei eine stationäre therapeutische Massnahme in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmenvollzugseinrichtung anzuordnen. Die Verhandlung findet am Montag vor dem Kreisgericht See-Gaster statt.

Name der Redaktion bekannt*