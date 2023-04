Lorent Berisha: Schweizer DSDS-Kandidat steht in den Liveshows

Der Zentralschweizer Lorent Berisha will den Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» wieder in die Schweiz holen. Für eine Top-Performance und viele Anrufe gibt er jetzt alles.

1 / 6 Der Schweizer DSDS-Kandidat Lorent Berisha hat es in die Top 10 und entsprechend in die Liveshows geschafft. 20min/Michael Scherrer Für den Auftritt auf der grossen Bühne übt er derzeit intensiv. Sich selbst beschreibt er als Perfektionist. 20min/Michael Scherrer Bis letzte Woche hatte er noch Unterstützung von Konkurrentin Tatjana Ivanovic aus Pfäffikon (SZ). Mit ihr ist er seit Jahren auch privat befreundet. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Lorent Berisha aus Luzern ist der einzige Schweizer in der letzten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar».

Er ist schon seit einer Woche in Köln und übt für seinen grossen Liveshow-Auftritt.

Der 19-Jährige träumt vom Sieg und hofft deshalb auf zahlreiche Anrufe aus der Schweiz.

Er kommt seinem Ziel, den letzten «Deutschland sucht den Superstar»-Sieg in die Schweiz zu holen, immer näher. Am Samstagabend steht Lorent Berisha aus Luzern in der ersten Liveshow und versucht nun, nicht nur die Jury von seinem Gesangstalent zu überzeugen, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit ihren Anrufen über sein Weiterkommen entscheiden. Bereits seit einer Woche ist der 19-Jährige in Köln und bereitet sich intensiv auf seinen Auftritt vor.

«Ich bin ein Perfektionist, weshalb ich jede Sekunde bis zum Auftritt nutzen werde, um meine Performance zu optimieren», meint er im Gespräch mit 20 Minuten. Derzeit sei er an den Details angelangt, die ihm besonders viel abverlangten – doch das sei genau sein Ding: «Ich liebe es, mich stetig zu verbessern und zu lernen.» Auf der grossen Bühne will Lorent mit Emotionen, einer wirkungsvollen Show und allem voran mit seiner warmen Stimme begeistern. Der Song «Now or Never» von Mark Medlock (44), der im Jahr 2007 als Sieger der vierten Staffel hervorging, ist dafür bestens geeignet. Dass der Luzerner damit antritt, kommt nicht von ungefähr, denn die erste Motto-Show steht ganz im Zeichen des DSDS-Jubiläums und ehrt die Gewinnerinnen und Gewinner der Castingshow.

Lorent Berisha malt sich gute Chancen aus

Zu diesem auserwählten Kreis würde sich auch Lorent gerne zählen und zeigt sich zuversichtlich: «Ich bin davon überzeugt, dass ich gute Chancen habe, da ich der einzige Schweizer bin. Nun hoffe ich auf Unterstützung aus der Heimat und sehr viele Anrufe.» Bis vor kurzem war noch seine Konkurrentin Tatjana (19), die zugleich auch eine seiner besten Freundinnen ist, mit im Rennen. Ihr DSDS-Aus könne er bis heute nicht nachvollziehen. «Seit sie weg ist, fehlt ein grosser Teil und ich vermisse sie wirklich. Ich bin aber froh, dass sie mich weiterhin so sehr unterstützt und für die Liveshow extra nach Deutschland reist.»

Verfolgst du die letzte DSDS-Staffel? Natürlich, ich liebe die Show! Ja, nur wegen Lorent. Ab und zu zappe ich rein. Nein, das interessiert mich nicht.

Sollte es der Zentralschweizer wirklich in die nächste Runde schaffen, will er mit seiner Familie, Freunden und den anderen Teilnehmenden ordentlich feiern – übertreiben dürfe er es aber nicht, da er seine Stimme für die nächste Show schonen müsse. «Egal, wie es ausgeht. Ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung und dass ich diese grosse Bühne überhaupt betreten durfte», sagt er bodenständig und ergänzt: «Schon der Fakt, dass ich es in die Top zehn geschafft habe, macht mich unglaublich stolz. Musik ist meine grosse Leidenschaft, die mir niemand nehmen kann.»

«Deutschland sucht den Superstar» mit Lorent Berisha läuft am Samstag, 1. April, um 20.15 Uhr auf RTL.