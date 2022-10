Schweizer Nati: So steht es um Goalie Yann Sommer

Er hat sich am Sprunggelenk verletzt.

Wie steht es um Nati-Goalie Yann Sommer? Am Freitag äusserte sich Gladbach-Coach Daniel Farke erneut zum Schweizer Nati-Goalie. Er meinte im Vorfeld des Bundesliga-Spiels am Samstag gegen Frankfurt: «Bei Yann Sommer ist es schwierig zu prognostizieren, wie lange er ausfällt. Ich hoffe, dass er vor der WM-Pause nochmal für uns zum Einsatz kommen kann.» Schliesslich hänge es aber vom Heilungsverlauf ab.

Die Worte des 45-Jährigen machen durchaus Hoffnung. Wenn tatsächlich in Betracht gezogen wird, dass Sommer in den fünf Ligaspielen, die bis und mit dem 11. November (Heimspiel gegen Dortmund) noch gespielt werden, wieder zum Einsatz kommen kann, dann könnte es ja tatsächlich reichen für Katar.

Ein erstes Update am Mittwoch

Bereits am Mittwoch atmete die Schweizer Fussball-Welt ein wenig auf. Zwar teilte Gladbach dann mit, dass Sommer wegen einer Sprunggelenksverletzung ausfalle und bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen werde. Nati-Goalietrainer Patrick Foletti machte aber schon da gegenüber 20 Minuten Hoffnung: «Wir sind informiert, haben uns mit Yann ausgetauscht und haben auch die Bilder der medizinischen Abteilung gesehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er für die WM wieder hundertprozentig fit sein wird.»

So ist es passiert

Passiert ist das Ganze sehr unglücklich am Dienstagabend. Der Schweizer Nati-Star wollte einen völlig harmlosen Ball aus der Luft pflücken, knickte bei der Landung aber böse um . Sofort kamen Betreuer aufs Feld. Zunächst biss der 33-Jährige noch auf die Zähne – doch dann ging es nicht mehr. Ersatzmann Tobias Sippel wurde für den Nati-Star nach rund dreizehn Minuten eingewechselt.

Das Team von Murat Yakin trifft an der WM in Katar am 24. November auf Kamerun. Sollte er ausfallen, würden wohl Gladbach-Goalie Gregor Kobel und Jonas Omlin von Montpellier um den Platz im Schweizer Tor streiten.