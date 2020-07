Hopp lästert über Konkurrenz

Hoffenheim-Mäzen schiesst Giftpfeil Richtung Dortmund

Dietmar Hopp steht als Geldgeber für Hoffenheim bei vielen Fussballfans in der Kritik. Nun lässt der Mäzen an anderen Clubs kein gutes Haar.

Vor der Corona-Krise war Hopp Ende Februar im Heimspiel der TSG gegen den FC Bayern von den Ultra-Fans der Münchner mit Spruchbändern und einem Fadenkreuz-Transparent angefeindet worden. Weitere Aktionen gegen ihn gab es auch danach in mehreren Bundesliga-Stadien. «Es sind immer nur einige wenige Personen, die mich beleidigen, das ist vergleichsweise nicht so wichtig. Wichtiger wäre, dass die Normalität im Fussball endlich wieder zurückkehrt.»

Hopp glaubt weiter an Fan-Hass

Er geht nicht davon aus, dass sich durch das derzeitige Fehlen der Zuschauer in den Stadien die Situation um seine Person beruhigt hat. «Ich glaube nicht, dass über die Ereignisse mit dem Fan-Hass genug Gras gewachsen ist, das ist in zwölf Jahren nicht passiert und wird in den nächsten Jahren leider auch nicht so sein.»