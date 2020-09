Studentenjobs sind in diesen Zeiten rar geworden. Hakan Yildiz, Inhaber des Breisachershops, eines Quartierladens im unteren Kleinbasel, würde aber noch so gerne ein, zwei Studenten bei sich arbeiten lassen. Wenn er denn bloss dürfte. Seinen Kollegen Ali Isbilir vom Kaserne Shop oder Mustafa Bolart von Dilly’s Lädeli geht es gleich. Gerade am Wochenende in den Abendstunden und sonntags, wenn die Kundenfrequenz am grössten ist, stehen sie allein im Laden. Der Gesetzgeber will es so.