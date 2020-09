Im August führte die Polizei Basel-Landschaft mehrere gezielte Aktionen gegen sogenannte Autoposer durch. Wie die Baselbieter Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, umfasst die Bilanz 13 sichergestellte Autos und 41 Verzeigungen gegen Fahrzeuglenker.

Ferner wiesen 31 weitere Autos technische Mängel auf, die gesetzlich nicht erlaubt sind. Die Lenker dieser frisierten Fahrzeuge wurden laut Polizeimeldung ebenfalls verzeigt. Derartige Fokuskontrollen werden momentan in vielen Kantonen intensiviert durchgeführt. Gezielt suchen Polizisten Hotspots auf, wo sich die meist jungen Männer mit ihren PS-starken Fahrzeugen treffen. Seit Anfang Jahr wurden in der Deutschschweiz über 100 Autos sichergestellt.

Lobeshymnen auf die Polizei

Die Baselbieter Polizei betont denn auch, dass sie auch in Zukunft weiter Lärm- und Geschwindigkeitskontrollen durchführen wird. Sie appelliert daher an die Autofahrer, sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten und unnötigen Lärm zu unterlassen.