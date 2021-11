Banküberfall in Muttenz BL – «Hoffentlich wirkt sich die Verkleidung strafmildernd aus»

Am Freitagvormittag wurde in Muttenz BL eine UBS-Filiale überfallen. Das veröffentlichte Fahndungsbild des auffällig verkleideten Täters sorgte auf Social Media für Furore.

Darum gehts Am Freitag wurde in Muttenz BL eine Filiale der UBS überfallen.

Der Täter oder die Täterin trug eine auffällige Verkleidung und erbeutete mehrere Tausend Franken.

Die Baselbieter Polizei teilte das Fahndungsbild auf ihrer Facebook-Seite und sorgte damit für die Belustigung ihrer Followerinnen und Follower.

Am Freitagvormittag wurde die UBS-Filiale in Muttenz BL überfallen. Der noch unbekannte Täter oder die Täterin betrat die Filiale in einer auffälligen Verkleidung. Beim bewaffneten Überfall wurde Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken erbeutet. Anschliessend floh die Person in unbekannte Richtung. Die Polizei Baselland teilte die Medienmitteilung inklusive dem Fahndungsbild auch auf ihrer Facebook-Seite. Dort sorgte der Look des Bankräubers oder der Bankräuberin und insbesondere seine oder ihre Papiertragetasche für Furore. Diese ist mit dem Raclette- und Fondue-Motto «Chli stinke muess es» von Coop bedruckt.

In Anlehnung an die Tasche bemerkt ein User: «Da konnte man schmecken, dass da etwas stinkt.» Eine andere Userin prophezeite, dass das Outfit an der nächsten Fasnacht wohl ein beliebtes Sujet wird. «Morgen sind alle Taschen ausverkauft», meint sie. Ein User folgert daraus, dass es sich bei der Täterschaft «ohne Frage» um einen Schweizer handeln müsse. Auch der Bademantel-Look des Bankräubers oder der Bankräuberin gab zu reden. «Alles in allem eine gelungene Verkleidung. Hoffentlich wirkt sie sich strafmildernd aus, weil der Unterhaltungswert gross ist», witzelt ein Follower der Baselbieter Polizei.

«Müssen jetzt alles auswerten»

Die Baselbieter Polizei kann laut Polizeisprecher Adrian Gaugler noch keine weiteren Angaben zur Täterschaft machen. Zur Frage, ob der Täter oder die Täterin weiterhin flüchtig sei, konnte Gaugler ebenfalls noch keine Auskunft geben. «Die Polizei muss jetzt alle eingegangenen Hinweise auswerten», so Gaugler zu 20 Minuten. Die Polizei sucht Zeugen. Angaben zum Vorfall können an die Einsatzzentrale in Liestal per Telefon unter 061 553 35 35 gemeldet werden. Die Polizei hat für Hinweise, die zur Festnahme des Täters oder der Täterin führen, eine Belohnung von bis zu 5000 Franken ausgesetzt.