3-Phasen-Modell des Bundes - Hoffnung auf Fans? Super League verschiebt Saisonstart

Erst letzte Woche hatte der Bundesrat zu den nächsten Öffnungsschritten für Grossveranstaltungen informiert. Diese bewegen nun die Swiss Football League (SFL) den Start für die kommende Saison um eine Woche nach hinten zu verschieben. Der Entscheid sei eine Abwägung zwischen sportlichen und wirtschaftlichen Interessen, verbunden mit der Forderung nach voller Auslastung der Stadien ab August, heisst es in einer am Montag verschickten Medienmitteilung.

Noch sei nicht im Detail klar, was die angekündigten Öffnungsschritte für Grossveranstaltungen wie die Spiele der Meisterschaften in den Schweizer Fussball-Ligen im Detail bedeuteten. Im vom Bundesrat vorgestellten 3-Phasen-Modell sollen aber in der letzten Phase, der Normalisierungsphase, bislang Kapazitätsbeschränkungen vollständig aufgehoben werden. Erst am Wochende durften wieder bis zu 100 Fans den Spielen in den beiden zweithöchsten Ligen beiwohnen.