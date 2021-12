Anzeichen auf milde Verläufe – «Hoffnung auf Herdenimmunität dank Omikron ist ein Wunschtraum»

Hoffnung schnürten diese Woche neue Zahlen zu Omikron aus Südafrika: So berichtete die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass die Intensivbettenbelegung in Südafrika zwischen dem 14. November und 4. Dezember bei 6,3 Prozent lag – das sei tiefer im Vergleich zur dritten Welle, bei der Delta die vorherrschende Variante war.

«In zwei Monaten wird Omikron die Delta-Variante verdrängt haben»

Anders sehen das verschiedene Experten und Expertinnen. So etwa Manfred Kopf, Immunologe an der ETH Zürich und ehemaliges Mitglied der Taskforce des Bundes. Bereits Anfang November prognostizierte er, dass sich diesen Winter am allermeisten die Ungeimpften wohl anstecken werden: «Mit Omikron wird die Durchseuchung nun noch schneller passieren. Es ist zu erwarten, dass bereits in den kommenden zwei Monaten Omikron die aktuell vorherrschende Delta-Variante in der Schweiz verdrängt haben wird.» Zahlen aus dem Ausland legen sogar nahe, dass dies noch früher der Fall sein könnte.