Hypotheken-Barometer : Hoffnung auf Pandemie-Ende lässt Hypothekarzinsen steigen

Langsam soll sich die Wirtschaft erholen, gleichzeitig macht sich die Angst vor einer Inflation breit. Das treibt die Zinsen in die Höhe. Doch wer eine Hypothek abschliessen will, ist momentan noch immer in einer guten Lage.