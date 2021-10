La Roche FR : Hoflader überschlägt sich – Kind wird unter Fahrzeug eingeklemmt

Bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug wurde ein Bub verletzt. Er wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Ein 55-jähriger, in der Region wohnhafter, Landwirt war in Begleitung seines Sohnes mit einem Hoflader unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug, nachdem er in ein Wasserablaufgitter geprallt war, das sich am Strassenrand befand. Durch den Aufprall wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilt.