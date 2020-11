In den Testzentren, in Praxen, Spitälern und Kliniken werden die Abstriche gemacht.

Das bringt die Labors an ihre Grenzen. Pflegefachpersonen bereiten sich auf Klienten vor, beim Corona Drive In-Testcenter in Thun.

L.O.* musste am vergangenen Donnerstag in Bern zum Corona-Test. «Vor dem Zentrum gab es bereits eine lange Schlange, ich wartete rund 30 Minuten, bis ich an der Reihe war», sagt O. Vom Testzentrum hiess es, sein Resultat werde in höchstens 72 Stunden vorliegen. «Als ich vor drei Wochen einen Test gemacht habe, waren es noch 48 Stunden.»