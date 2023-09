Greifensee: Fänger von 2-Meter-Wels wegen Tierquälerei schuldig gesprochen

1 / 4 Zwei Männer fingen im Greifensee einen 2-Meter-Wels. (Symbolbild) LMD Weil sie den Fisch dabei stundenlang am Boot über den Greifensee gezogen haben, wurden sie nun wegen Tierquälerei bestraft. IMAGO/imagebroker Am Ufer machten sie eine Fotosession mit dem Fisch, die Bilder teilten sie auf Social Media. Wikimedia/Roland zh

Darum gehts Im August 2022 fingen zwei Männer im Greifensee einen 2-Meter-Wels.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Hobbyfischern fahrlässige Tierquälerei und die Übertretung des Tierschutzgesetzes vor.

Das ist passiert

Im August 2022 machten zwei Hobbyfischer im Greifensee einen Riesen-Fang: Auf einem abendlichen Ausflug auf ihrem Ruderboot biss ein 2,2 Meter langer Wels an. Ihren Erfolg teilten sie in den sozialen Netzwerken und selbst diverse Medien berichteten über den grossen Fisch, den die beiden an Land zogen.

Der Erfolg hat nun aber einen bitteren Nachgeschmack. Die inzwischen 30- und 34-jährigen Hobbyfischer werden wegen Tierquälerei bestraft. Gemäss zwei rechtskräftigen Strafbefehlen, die der NZZ vorliegen, soll der Fang alles andere als schonend für den Wels verlaufen sein. So hätten die beiden Fischer ein geeignetes Tötungsinstrument für ein derart grosses Tier – etwa einen Bolzenschussapparat, eine Axt oder ein Beil – mitnehmen sollen oder andernfalls den Wels wieder auf dem See freilassen müssen.

Fisch kämpfte eineinhalb Stunden

Am besagten Abend vor gut einem Jahr fuhren die beiden Hobbyfischer mit ihrem Boot gezielt in die Nähe der Belüftungsanlage zwischen Uster und Greifensee. Mit einem Echolot scannten sie den See ab, um grosse Fische ausfindig zu machen. Gegen 3.20 Uhr nachts habe der Riesenwels dann angebissen.

Mehrere Versuche der Hobbyfischer, das Tier zu «landen», also sicher und unversehrt an Land zu bringen, sind laut Strafbefehl gescheitert. Der Kampf mit dem gefangenen Fisch, in Anglersprache als «Drill» bezeichnet, habe eineinhalb Stunden gedauert.

«Unnötige und mehrstündige Tortur»

Gegen 5.09 Uhr sei es den beiden Männern dann gelungen, den Wels beim Boot zu fixieren und den Widerhaken zu entfernen. Dann entschlossen sich die Hobbyfischer, dem Fisch, der noch bei vollem Bewusstsein war, ein zwei bis drei Zentimeter dickes Seil durch den Mundbereich zwischen Backen und Kiemenbogen zu ziehen und ihn so am Boot festzubinden. Der «nunmehr sichtlich erschöpfte und apathisch wirkende Wels» habe so im See beim Boot mitschwimmen können – und zwar für über zwei Stunden.

Laut der Staatsanwältin ist dieser Vorgang «eine unnötige und mehrstündige Tortur» des Welses gewesen. Während der zwei Stunden, in denen das Tier gefesselt neben dem Boot herschwamm, habe das Tier gelitten. Das Seil hat nämlich zu einer Reizung der Nervenzellen an den Kiemen des Riesenfisches geführt.

Selfies mit dem Wels

Den Hobbyfischern wird zudem vorgeworfen, den Fisch nach dem Entfernen des Widerhakens nicht wieder freigelassen zu haben. Das Zurücksetzen des Fisches in den See sei zu diesem Zeitpunkt sowohl aus ökologischen als auch gesetzlichen Gründen möglich gewesen, da sich das Tier noch bei Kräften befunden habe.

Davon hätten die beiden Hobbyfischer jedoch nichts gewusst, heisst es weiter. Dies, obwohl sich einer der beiden in den sozialen Medien als «Profifischer» bezeichnet. Die beiden seien der Annahme gewesen, dass das Zurücksetzen eines gefangenen Fisches in der Schweiz unter allen Umständen verboten sei. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern deshalb auch vor, sich im Vorfeld auf fahrlässige Weise zu wenig um die in der Schweiz geltenden Gesetze gekümmert zu haben.

Weil die beiden Männer zudem mehrere «Selfies» mit dem Fisch schossen, haben sie sich auch noch in einem zweiten Punkt strafbar gemacht: Um das Foto zu machen und den Wels auszumessen, zogen sie ihn nämlich einmal ans Seeufer und banden dort das Seil kurz los. Nach der Vermessung und den Fotos brachten sie das Seil in der gleichen Art und Weise wieder am Wels an und fuhren zurück auf den See.

Bedingte Geldstrafen und Busse

Die beiden Männer haben sich damit der fahrlässigen Tierquälerei und der Übertretung des Tierschutzgesetzes schuldig gemacht. Beide sind mit einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen bestraft worden. Wegen unterschiedlicher finanzieller Verhältnisse sind die Tagessätze unterschiedlich hoch. So beträgt der Tagessatz beim einen 30 Franken (900 Franken Strafe), beim anderen 130 Franken (3900 Franken).

Der Ältere muss zudem eine Busse von 1200 Franken bezahlen, der Jüngere eine von 500 Franken. Beide müssen zudem je 800 Franken Verfahrenskosten zahlen. Es gibt einen Eintrag im Strafregister. Die Strafbefehle wurden nicht angefochten und sind damit rechtskräftig.