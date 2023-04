Tiktok: US-Bundesstaat Montana will Social-Media-App komplett verbieten

Der US-Staat Montana könnte die erste Region weltweit werden, in der die Social-Media-App Tiktok grundsätzlich verboten ist. Grund dafür ist die Befürchtung, dass die chinesische Regierung durch die App leicht an amerikanische Daten gelangen und das Land ausspionieren könnte.

Bereits Ende 2019 prüfte die USA, ob die weltweit enorm beliebte App Daten an chinesische Behörden liefert. Sollte der Gouverneur Montanas Greg Gianforte die vom Parlament vorgelegte Gesetzesvorlage jetzt unterschreiben, tritt sie frühstens im Januar 2024 in Kraft. Von da an wäre das Downloaden von Tiktok in Montana illegal und könnte betroffenen Personen teuer zu stehen kommen.