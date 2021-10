Whatsapp-Gruppe – Hohe Bussen für 96 Personen, weil sie vor Polizeikontrollen gewarnt haben

Die Staatsanwaltschaft Sursee hat alle Personen, die aktiv Warnungen in den Chat geschrieben haben, wegen des öffentlichen und teilweise mehrfachen Warnens vor behördlichen Kontrollen im Strassenverkehr verurteilt.

215 Personen waren Mitglieder in der öffentlichen Whatsapp-Gruppe. 96 haben Warnungen geteilt.

In einer Whatsapp-Gruppe wurde vor Polizeikontrollen gewarnt.

In der Gruppe wurde unerlaubterweise vor Polizei- und Geschwindigkeitskontrollen gewarnt.

Die Staatsanwaltschaft Sursee hat alle Personen, die aktiv Warnungen in den Chat geschrieben haben, wegen des öffentlichen und teilweise mehrfachen Warnens vor behördlichen Kontrollen im Strassenverkehr verurteilt. Strafbar sei dies insbesondere darum gewesen, weil die Gruppe einen öffentlichen Charakter hatte und die Mitteilungen nicht im privaten Rahmen erfolgt seien. «Die Gruppe war gut strukturiert und warnte vor den Kontrollen in einem professionell organisierten Rahmen», sagt der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Simon Kopp. Im Gruppenbeschrieb seien genaue Regeln definiert worden, die von den Userinnen und Usern eingehalten werden mussten. Weiter sei nicht nur auf stationäre Radaranlagen sondern auch auf mobile Laserkontrollen oder spontane Polizeikontrollen am Strassenrand hingewiesen worden, erklärt Kopp.