Italienische Feriendestination verbietet Badeschlarpen

Wo hast du deine Sommerferien verbracht?

In der schönen Schweiz. Ganz in der Nähe: in einem unserer Nachbarländer. Ein bisschen weiter weg, aber immer noch in Europa. Meine Reise ging nach Afrika. Ich war in den USA. Mich hat es nach Zentral- oder Südamerika gezogen. Ich habe Ferien in Asien gemacht. Ich war ziemlich weit weg: in Australien. Ganz woanders. Ich habe keine Sommerferien.