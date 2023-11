Zürcher Gemeinden: Wer auf den Boden spuckt, muss bald mit einer heftigen Busse rechnen

In der Gesetzgebung von Arbon TG heisst es: «Wer im Siedlungsgebiet oder in öffentlichen Parks und Anlagen der Stadt erbricht oder ausspuckt, sorgt unverzüglich für das Beseitigen des Erbrochenen oder Ausgespuckten.»

Das ist passiert

«Landesweit wohl einzigartig», titelte die NZZ im Jahr 2007. Wallisellen stellte als erste Schweizer Ortschaft das Spucken auf öffentlichem Grund unter Strafe. Seither taten es ihr mehrere Gemeinden gleich. Eine Busse droht seit 2008 auch in Oberweningen und Bassersdorf, seit 2010 in Glattfelden und seit 2012 in Dielsdorf. Nun harmonisiert der Polizeiverbund Hardwald seine Verordnung. Heisst: In den Gemeinden Wallisellen, Bassersdorf, Dietlikon, Kloten und Opfikon sollen zukünftig die gleichen Regeln gelten. Unter dem Titel «Schutz des Grundes» wird das Spuckverbot zusammen mit anderen Verstössen aufgeführt. Ist der Tatbestand erfüllt, droht eine Busse von 200 Franken. Wer zukünftig also unter anderem auf Walliseller Boden spuckt, zahlt ganze 170 Franken mehr als bisher.