Experten vermuten: Hohe Dunkelziffer bei illegalen Sterilisierungen von Urteilsunfähigen 

In der Schweiz ist es per Gesetz möglich, eine urteilsunfähige Person ab 16 zu sterilisieren. Dazu muss sie als «dauerhaft urteilsunfähig» gelten. Dabei handelt es sich oftmals um schwer Beeinträchtigte . Laut UNO ein Verstoss gegen die Behindertenrechtskonvention.

Laut «10 vor 10» wurden in zehn Jahren in Bern, Zürich, St. Gallen, Luzern und Basel-Land sowie Graubünden rund 16 Personen sterilisiert. Von den Kantonen Aargau, Tessin und Wallis kriegte SRF keine Zahlen.

Illegale Sterilisationen in der Schweiz kein Einzelfall

Bei der Behindertenorganisation Insieme wisse man aber auch von illegalen Sterilisationen, so der stellvertretende Geschäftsführer Jan Habegger. Das seien zwar Fälle von vor 30 bis 50 Jahren, komme aber heute bestimmt noch vor: So wurde beispielsweise bei einer notwendigen Blinddarmoperation zusätzlich eine Sterilisation durchgeführt, eine andere Person sei im Nachhinein darüber informiert worden, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann.

Behörden bestätigen illegale Sterilisationen

In der Region Gossau in St. Gallen soll sich ein Arzt an die Kesb gewandt haben, um die Zustimmung für eine Sterilisation zu erhalten. «Wir sollten ihm doch rasch das Formular schicken, damit er die Kreuzchen am richtigen Ort machen könne und die bereits geplante Operation vornehmen kann», so der Präsident, Andreas Hildebrand. Nachdem er dem Arzt aber erklärt habe, dass dies nicht so einfach gehe, hat er nie mehr vom Arzt gehört. Vor diesem Hintergrund frage man sich schon, wie es weitergegangen sei. «Vielleicht sogar illegal?»