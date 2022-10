Was bringts?: Hohe Gebühren bei Goldbarren – jetzt lanciert ein Händler ein Gold-Abo

Goldhändler Philoro will das ändern und lanciert das Gold-Abo, das auch kleinen Anlegern tiefe Gebühren bieten soll.

Wer Gold kaufen will, fuhr bisher mit grossen Barren besser, weil es sonst hohe Präge- und Stempelgebühren gibt.

Kleinanleger und -anlegerinnen seien deshalb bisher im Nachteil gewesen, doch immer mehr wollten mit kleinen Beträgen investieren. Jetzt lanciert der Goldhändler ein Edelmetall-Abo und freut sich über die Nachfrage. «Es sind Tausende Anträge bei uns eingegangen. Ein Boom», so Brenner.

Ab 50 Franken pro Monat können Abonnenten und Abonnentinnen zum aktuellen Kurs in Gold, Silber, Platin oder Palladium investieren. Damit kaufen sie nahezu zum selben Preis wie Grossanleger, da Philoro zum Preis eines grossen Goldbarrens investiert, so Brenner.

Depot im Hochsicherheitslager

Das Gold und andere Edelmetalle kommen in ein Depot in einem Zürcher Hochsicherheitslager. Bei Bedarf zahlt Philoro das Gold zum aktuellen Kurs aus oder übergibt es in der gewünschten Form etwa als Goldvreneli oder -barren.