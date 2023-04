So entgehst du dem Schweiz-Zuschlag

Ikea verlangt in der Schweiz zum Teil deutlich mehr für seine Produkte als in Deutschland.

Bei Ikea kostet das Sofa im Schweizer Onlineshop doppelt so viel wie bei Ikea.de. Auch andere Produkte, etwa ein Bettgestell oder ein Schaukelstuhl sind deutlich teurer. Nachgefragt beim Möbelhaus in der Schweiz erklärt eine Sprecherin die massiven Preisunterschiede unter anderem mit höheren Kosten für Logistik und Gehälter in der Schweiz.

Zudem sei der Lieferdienst in der Schweiz bereits inbegriffen. Ausserdem habe Ikea in Deutschland wegen des grösseren Marktes eine bessere Verhandlungsposition für die Einkaufspreise. Grundsätzlich seien die Preise von Ikea in der Schweiz bei der Hälfte der Produkte aber gleich oder günstiger als in Deutschland, der Rest sei im Schnitt 20 Prozent teurer.