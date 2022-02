In den kommenden Tagen steht teils turbulentes und abwechslungsreiches Wetter bevor. Wer in die Berge fährt, muss vorsichtig sein: Am Sonntag wird es stürmisch, mit Böen bis zu 160 Kilometer pro Stunde. Abseits der Pisten herrscht erhebliche Lawinengefahr.

Wetter-Kapriolen : Hohe Lawinengefahr in den Bergen – und am Sonntag zieht ein Sturm auf

1 / 3 Der Schweiz steht abwechslungsreiches Wochenendwetter bevor: Am 5. Februar 2022 ist mit rund zehn Zentimeter Schnee zu rechnen. In der Nacht zum Sonntag dürfte es in den Bergen stürmen. 20min/Matthias Spicher Die Karte zeigt die berechneten maximalen Windspitzen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Schweiz. Screenshot MeteoNews Zudem regnet es am Sonntag entlang der Alpen stärker, die Schneefallgrenze liegt um die 1000 Meter. In den Morgenstunden des Montags beginnt sie zu sinken, variiert dabei zwischen 500 und 700 Metern. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Das kommende Wochenende bietet ein buntes Wetter-Potpourri.

Es wird schön, dann nass, es schneit und am Schluss windet es noch heftig.

In den Bergen herrscht abseits der Pisten erhebliche Lawinengefahr.

Zuerst eine Kaltfront, gefolgt von Regen, dann grössere Neuschneemengen und am Schluss einen stürmischen Sonntag. Was für ein Wochenende uns erwartet! Wie «Meteonews» berichtet, erreicht in der kommenden Nacht eine schwache Kaltfront von Frankreich und Deutschland her die Schweiz. Es breiten sich Niederschläge aus, doch schon am Samstagmorgen lockern sich die Wolken wieder auf, der Regen lässt nach. Gleichzeitig verlagert sich die Kaltfront zunehmend in die Alpen: Die Schneefallgrenze liegt zu Beginn um die 1000 Meter, später sinkt sie noch auf 600 bis 700 Meter.

In den Bergen ist mit rund zehn Zentimeter Schnee zu rechnen. Bald aber lösen sich die Wolken auf, am Samstagnachmittag ist es überall recht sonnig. Die Temperaturen erreichen sechs bis acht Grad. Auf 2000 Metern gibt es um die -5 Grad. Dazu weht laut «Meteonews» mässiger bis auch starker Wind aus Westen.

Die Wintersportbedingungen in den Alpen sind am Samstag gut, doch wegen des Westwinds herrscht abseits der gesicherten Pisten nach wie vor erhebliche Lawinengefahr.

Am Sonntag wird es zunehmen stürmisch

In der Nacht zum Sonntag wird es dann stürmisch: Am Morgen ziehen vermehrt Wolkenfelder auf. Ein Sturmtief über Skandinavien erreicht Mitteleuropa und breitet sich aus. Hohe und mittelhohe Wolken dehnen sich aus, bis sich am Nachmittag die Bewölkung schliesst: Vom Jura und Hochrhein her beginnt es allmählich zu regnen.

Dazu windet es kräftig: Im Laufe des Nachmittags und abends erreicht der Wind im Flachland Spitzen von 60 bis 80 Kilometer pro Stunde. In den Bergen dürfte es in der Nacht zum Montag Böen 140 bis 160 Kilometer pro Stunde in exponierten Gipfel- und Kammlagen geben. Zudem regnet es entlang der Alpen stärker, die Schneefallgrenze liegt um die 1000 Meter. In den Morgenstunden des Montags beginnt sie zu sinken, variiert dabei zwischen 500 und 700 Metern.

30 bis 50 Zentimeter Neuschnee

Im Laufe des ersten Wochentages lassen die Niederschläge nach, zuerst im Flachland und in der Romandie, am Schluss im östlichen Alpennordhang.

Was den Neuschnee anbelangt, so dürften bis zum Montagabend zwischen dem Berner Oberland und der Silvretta zwischen 30 und 50 Zentimeter fallen, an einigen Orten kann es hin bis zu 70 Zentimetern werden. Ähnlich wie vergangenes Wochenende kommt der Schnee wieder in Kombination mit stürmischem Wind, er wird dadurch einmal mehr stark verfrachtet. Es bilden sich tückische Triebschneeansammlungen, die Lawinengefahr steigt entsprechend an.