Hohe Mieten: Nationalbank als Inflationstreiberin?

Die Mieten dürften bald für viele steigen, was sich auch auf die Inflation auswirkt.

Solche Preiserhöhungen dürfen sie aber nur verlangen, wenn sie in den vergangenen Jahren auch Mietpreissenkungen gaben. Das war laut Koch bei weniger als der Hälfte der Mieterinnen und Mieter der Fall. Auch die Preise für Neumieten könnten wegen des höheren Referenzzinssatzes Aufwärtsdruck verspüren. Sie ziehen wegen Wohnungsknappheit zuletzt aber eh schon wieder an, so Koch.