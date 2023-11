Hohe oder tiefe Socken? So erkennt man, ob du zur Gen Z gehörst

Was für Socken trägst du? Kurze oder lange? Deine Wahl soll laut einem Tiktok zeigen, wie alt du in etwa bist. Denn zwischen Sockenträgern aus der Generation Z und den älteren Millennials soll es einen klaren Unterschied geben.

So erklärt die Tiktokerin Phoebe Parsons, dass sie nur auf die Füsse schauen muss, um einen bestimmten «kontroversen» Modetrend zu erkennen. Sie sagt: «So könnt ihr genau herausfinden, ob es sich um einen Millennial oder jemanden aus der Gen Z handelt.»

Dann zeigt sie Bilder von Frauen, die Strümpfe in ihren Sneakers oder anderen flachen Schuhen tragen. Phoebe Parsons erklärt: «Die Gen Z trägt ihre Socken ausschliesslich hoch und Millennials tragen immer noch Söckchen.»

Millennials stimmen zu

Mit hohen Socken meint sie Strümpfe mit Bund, der aus den Schuhen herausragt. Mit Söckchen meint sie beispielsweise Strümpfe, die so geschnitten sind, dass sie auch in Sneakers nicht sichtbar sind. Die Tiktokerin selbst zeigt ihre Füsse – die Socken sind in den Schuhen versteckt. Dazu sagt sie: «Ich bin ein Millennial.»