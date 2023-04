Hohe Preise und Engpässe – was läuft bei Medikamenten schief?

1 / 8 Ernst Niemack, Geschäftsführer der Pharmavereinigung Vips, spricht über Medikamentenpreise und -engpässe. Vips Niemack bestätigt, dass die Kosten für Medikamente steigen, es gebe aber auch viele Fortschritte in der medizinischen Entwicklung. 20min/Simon Glauser Höhere Preise im Vergleich zum Ausland erklärt er mit höheren Löhnen etwa im Bereich Zulassung. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Im Herbst droht der nächste Prämienschock.

20 Minuten hat in der Pharmabranche nach den Gründen für teure Medikamente nachgefragt.

Ernst Niemack von der Branchenvereinigung Vips fordert ein Ende der Preissenkungen.

Die Krankenkassenprämien steigen wohl auch nächstes Jahr wieder. Preistreiber sind laut dem Krankenkassenverband Santésuisse vor allem teurere Medikamente und Pflegeleistungen.

20 Minuten hat in der Pharmabranche nachgefragt. Ernst Niemack, Geschäftsführer der Vereinigung Pharmafirmen Schweiz (Vips), spricht im Interview über die Gründe für Preissteigerungen und über Medikamentenengpässe.

Santésuisse warnt vor dem nächsten Prämienschock wegen teurerer Medikamente und Pflegeleistungen. Warum sind Medikamente so teuer?

Ernst Niemack: Es stimmt, dass die Kosten für Medikamente steigen. Es gab in den letzten Jahren aber auch enorme Fortschritte in der medizinischen Entwicklung. Jetzt gibt es zum Beispiel Heilungen für Hepatitis C und auch viele Produkte in der Krebstherapie, mit denen die Überlebensrate enorm gestiegen ist und das bei guter Lebensqualität. Medikamente sind nicht der Preistreiber, sie betragen gerade mal rund zwölf Prozent der gesamten Gesundheitskosten konstant über die Jahre.

Warum waren 2021 Medikamente in der Schweiz laut Santésuisse fast zehn Prozent teurer als im Ausland, Generika sogar noch deutlich teurer?

Im Generikabereich fallen 70 Prozent der Kosten in der Schweiz an. So kostet zum Beispiel eine Person im Bereich Zulassung zwei- bis dreimal mehr als im Ausland.

Diesen Winter gab es zahlreiche Medikamentenengpässe. Was macht die Pharmaindustrie falsch?

Der Vertrieb von Medikamenten ist unser Geschäftsmodell. Wir setzen alles daran, dass die Produkte verfügbar sind. Aber wir haben schon seit Jahren darauf hingewiesen, dass wir in einen Engpass laufen und niemand nahm uns ernst.

Was ist der Grund für den Engpass?

Das BAG überprüft jährlich die Preise von einem Drittel aller Medikamente und senkt die Preise um jeweils etwa 100 Millionen Franken pro Jahr. Damit sanken die Medikamentenpreise seit 2012 um über 1,2 Milliarden Franken. Der Preis für 20 Tabletten Paracetamol sank von 94 auf 83 Rappen. Selbst Kaugummis sind nicht so günstig. Dabei sind die Kosten für Medikamentenrohstoffe seit dem Ukraine-Krieg um bis zu 300 Prozent gestiegen. Da kann man sich vorstellen, dass die Produzenten Länder bevorzugen, in denen sie das Produkt wirtschaftlich in den Markt bringen können.

Das ist die Vips Die Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz (Vips) ist der Branchenverband und zählt mehr als 80 Mitgliedsfirmen aus allen Landesteilen der Schweiz. Der Verband engagiert sich laut eigenen Angaben für eine schnellere und einfachere Zulassung von Medikamenten und macht sich für optimale Rahmenbedingungen in der Schweiz stark. Zu ihren Kernanliegen gehören Versorgungssicherheit, Innovation, Qualität und faire Vergütung der Medikamente. (Quelle: Vips)

Also fordern Sie Preiserhöhungen, um Engpässe zu verhindern?

Es braucht zumindest eine Stabilisierung der Preise und nicht zusätzliche Regulierungen. Der Durchschnittspreis von Medikamenten in der Grundversorgung im patentabgelaufenen Bereich liegt zwischen 15.85 bis 27 Franken. Das sind nicht wahnsinnige Kostentreiber im Gesundheitssystem. Preissenkungen sparen keine Prämienfranken ein. Aber sie gefährden die Versorgung. Als erstes verschwinden die Nischenprodukte wie Antibiotika, weil die Schweiz ein volumenschwacher Markt ist.

