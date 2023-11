Hohe Strafen: «Eine Spuck-Busse von 200 Franken ist reine Geldmacherei»

40 bis 100 Franken in anderen Gemeinden

«Verbot ist generell schwierig durchzusetzen»

Die Ordnungswidrigkeit kann aber auch günstiger ausfallen. In Dübendorf droht eine Busse von 40 Franken, zehn Franken mehr zahlt man in Glattfelden, wo die Regelung schon seit fünf Jahren in Kraft ist. Laut Gemeindeschreiber Valentino Vinzens wurden aber bis jetzt kaum Bussgelder verhängt: «Das Verbot ist generell schwierig durchzusetzen, es sei denn, man ertappt den Spucker auf frischer Tat.»

Auch in der Ostschweiz gibt es Gemeinden, die ein Spuckverbot im lokalen Polizeireglement verankern. So beispielsweise Gossau SG, wo das Verbot 2009 eingeführt wurde. Laut Pascal Häderli, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, werden aber auch hier so gut wie nie Bussen ausgestellt. Im basellandschaftlichen Liestal ist die Stadtpolizei seit Oktober 2021 für die Ahndung der öffentlichen Spucker zuständig. Wer dort innerhalb des Siedlungsgebiets spuckt, muss mit einer Busse von 100 Franken rechnen, wie ein Blick in den Bussenkatalog verrät.